حضري قالب الكيك بدهنه بقليل من المادة الفاتحة ورشّه بالقليل من الدقيق لضمان عدم التصاق المكونات. ضعي السكر المخصص للكراميل في قدر على نار هادئة حتى يذوب تماماً ويتحول إلى لون ذهبي غامق، ثم اسكبيه في قاع قالب الكيك ووزعيه بالتساوي واتركيه يبرد قليلاً. في الخلاط الكهربائي، اخلطي الحليب مع البيض والفانيليا والسكر المخصص لطبقة الكريم كاراميل حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح ناعماً. اسكبي خليط الكريم كاراميل فوق طبقة الكراميل الباردة في القالب بحرص شديد لضمان عدم اختلاطهما. في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح لضمان دخول الهواء وتجنب تكتل المكونات الجافة. اخفقي البيض المخصص للكيك مع السكر والفانيليا جيداً، ثم أضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشاً. أضيفي المكونات الجافة تدريجياً إلى الخليط السائل وقلبي ببطء من الأسفل إلى الأعلى حتى تحافظي على الهواء داخل العجين. اسكبي خليط الكيك فوق طبقة الكريم كاراميل بهدوء، ولا تقلقي إذا صعد إلى السطح فسوف ينفصل أثناء الخبز في الفرن. ضعي قالب الكيك داخل صينية أكبر عمقاً ممتلئة بالماء الساخن لتحضير الكيك بتقنية الحمام المائي التي تضمن نضج الكريم بنعومة دون احتراق. ادخلي الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقاً واتركيها حتى تنضج تماماً، ثم اخرجيها واتركيها تبرد بحرارة الغرفة قبل إدخالها إلى الثلاجة لعدة ساعات حتى تتماسك تماماً قبل التقديم.

مكونات طبقة الكراميل

تحتاجين إلى كمية مناسبة من السكر الأبيض الناعم الذي يتحول بالحرارة إلى سكر مكرمل ذهبي اللون، ويُفضل استخدام سكر خشن ونقي لضمان الحصول على طبقة كراميل صافية وغير مُحترقة تعطي المذاق المميز لهذا الحلو الشهير.

مكونات طبقة الكريم كاراميل

تتكون هذه الطبقة الأساسية من الحليب السائل كامل الدسم، والبيض الطازج، والسكر حسب الرغبة، بالإضافة إلى قطرات من الفانيليا السائلة أو البودرة لإزالة أي زفرة، وتعمل هذه المكونات معاً على تكوين طبقة كستر غنية وناعمة.

مكونات طبقة كيك الشوكولاتة

تعتمد هذه الطبقة على الدقيق الأبيض الفاخر، ومسحوق الكاكاو الخام غير المحلى، والبيكنج بودر، ورشة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى البيض، والزيت النباتي، والحليب، والسكر، وتعمل هذه المقادير معاً على إنتاج كيكة إسفنجية خفيفة تتشرب النكهات بسلاسة.

أسرار نجاح كيكة قدرة قادر

احرصي على ترك الكيك يبرد تماماً في الثلاجة قبل قلبه في طبق التقديم لضمان تماسك طبقة الكريم كاراميل وعدم تفككها.

استخدمي الحمام المائي الساخن بدقة لأن الحرارة المرتفعة المباشرة تتسبب في تجبن طبقة الكريم وتحولها إلى قوام يشبه البيض المقلي بدلاً من القوام الناعم.

تأكدّي من جودة الخفق لكل طبقة على حدة للحصول على الفصل السحري الواضح بين الكراميل والكريم والكيك عند النضج.