إطلاق هاتف الذكرى

يترقب قطاع التقنية طرح نسخة الذكرى المتمثلة في جهاز "آيفون 20" خلال شهر سبتمبر من عام 2027. وتشير التوقعات إلى تزويد هذه الإصدارات الخاصة بالجيل الثاني من معالج "إيه 21" المعتمد على دقة تصنيع 2 نانومتر، ومن المرجح تشغيلها عبر شريحة "إيه 21 برو".

تصميم زجاجي وشاشات متطورة

تخطط شركة آبل لطرح الهاتف بهيكل مصنوع بالكامل من الزجاج مع انحناءات في الحواف الأربع لتغطية الإطار المعدني بالكامل. وتتعاون الشركة مع سامسونج لإنتاج شاشة منحنية ذات عمق متساوٍ.

بالمقابل، تواجه تقنية "كولور فيلتر آن إنكابسوليشن" (COE) عراقيل تأخيرية تبعد إدراجها عن نسخة عام 2027 حتى حلول عام 2029.

تقنيات الكاميرا والمستشعرات

تجري التجارب حالياً على مكونات تهدف للاستغناء عن الفتحة الأمامية المرئية عبر دمج الكاميرا ونظام "فيس آي دي" أسفل الشاشة. وكانت الشركة قد جربت مسبقاً كاميرا تحت الشاشة ضمن اللوحة الداخلية لهاتف "آيفون ديو".

إلى جانب ذلك، تعمل الشركة على ابتكار مستشعر صور خاص ومصمم بطريقة مكدسة للاغناء عن مستشعرات سوني، وقد جرى تطوير نموذج أولي يعتمد على تقنية "إل أو إف آي سي".

الأزرار وأنظمة الاتصال

تختبر الشركة مفاتيح صلبة ذات استجابة لمسية داخل الهيكل لتعوض الأزرار التقليدية الخاصة بالصوت، والإجراء، والجانب، إضافة إلى التحكم بالكاميرا.

وفيما يخص الاتصالات، تتولى شركة آبل تطوير جيل ثالث من شرائح المودم المرتقب طرحه عام 2027 ليتجاوز أداء شرائح كوالكوم. ويُذكر أن المودمين "سي 1" و"سي 1 إكس" استخدما في إصدارات "آيفون إير" و"آيفون 16 إي"، بينما وُظِّف المودم "سي 2" في طرازات "آيفون ديو" و"آيفون 18 برو"، في حين يقتصر اعتماد طراز "آيفون 18 برو ماكس" داخل الولايات المتحدة على مودم كوالكوم حصرياً.