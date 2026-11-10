أبرمت جمعية المجلس العالمي للمعالم والمواقع "إيكوموس - الأردن" وجامعة الحسين التقنية اتفاقية تعاون مشتركة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني. وتم توقيع وثيقة التفاهم في المركز الثقافي لبيت يعيش الواقع في جبل اللويبدة بعمان.

أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون المشترك

ترمي المذكرة إلى توطيد أواصر التعاون ضمن قطاعات التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار. وتركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية التراث الثقافي وتطوير مبادرات تدمج الآثار والتراث بالعلوم الهندسية والتقنية.

دور التكنولوجيا الميدانية في توثيق التراث

تمنح الاتفاقية الدارسين فرصة الانخراط في أعمال ميدانية وبحثية تهدف إلى توثيق وتأهيل المواقع والمباني التراثية. ويركز هذا العمل على إبراز الطابع المعماري الخاص بالعاصمة عمان.

رؤية القيادة الأكاديمية والمؤسسية للشراكة

صرح رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي بأن هذه الشراكة تربط الجانب التعليمي بالتطبيق العملي لتمكين الطلاب عبر مشاريع تخدم التراث العمراني. وأكد الطرفان ضرورة الاعتماد على البحث العلمي والعمل الميداني والحلول الرقمية الحديثة لإدارة المواقع التراثية.

أكدت سمو الأميرة دانا فراس رئيسة إيكوموس الأردن جاهزية الجمعية لرفد المبادرات الأكاديمية والميدانية بالخبرات المعرفية والفنية لحماية التراث. ونوهت إلى ضرورة تفعيل الشراكات وتبادل التجارب مع شبكات التراث الدولية والمؤسسات الأكاديمية.

مقترحات مشاريع الطلبة والمبادرات الإبداعية

ناقش الاجتماع أفكاراً لتوجيه مشاريع الدارسين نحو معالم تراثية محددة في عمان تتضمن البيوت والمباني الأثرية والأبراج العمونية. وتضمنت المقترحات تحفيز مشاريع التخرج المتخصصة وتنظيم مبادرات إبداعية مثل "هاكاثون التراث" بغية ابتكار حلول تواجه تحديات التراث الثقافي.