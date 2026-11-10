تفاصيل التكريم الأممي

نالت شركة قطر للطاقة تصنيف المعيار الذهبي لتقارير الانبعاثات عن بيانات عام ٢٠٢٥. جرى الإعلان عن ذلك في العاصمة القطرية الدوحة يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

تتولى منظمة المرصد الدولي لانبعاثات الميثان إدارة مبادرة شراكة النفط والغاز بشأن الميثان. وتتبع هذه المنظمة رسمياً برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

أهمية التصنيف البيئي

يُعد هذا التقدير المرتبة العليا الممنوحة ضمن نظام الإبلاغ المتعلق بقياس انبعاثات الميثان وخفضها داخل قطاع الطاقة. وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن التكريم يوضح التطور الفعلي في رصد الانبعاثات وتوفير الشفافية للمنشآت المملوكة وتلك المدارة بالشراكة.

بين البيان ذاته أن التقدير يوضح استراتيجية الشركة المتينة للسيطرة على الانبعاثات. وتشمل هذه الاستراتيجية أساليب متكاملة وبرامج تنفيذية مؤكدة تضمن شمولية ودقة وشفافية البيانات المبلغ عنها.

تصريحات القيادة التنفيذية

أكد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن حصد هذا التقدير يشكل محطة أساسية في مسار إدارة الانبعاثات. وبيّن الكعبي أن هذا النجاح يجسد الثبات على مبادئ الشفافية والتحسين المستمر واستخدام أحدث تخصصات القياس بمختلف العمليات.

وجّه الكعبي الشكر والامتنان إلى المجموعات العاملة في المؤسسة والمشروعات المشتركة. وثمن دورهم الفاعل في مجالات التخطيط، والتنفيذ الميداني، وعمليات القياس، وتنظيم الأنشطة.

التطلعات البيئيّة المستقبلية

أعربت المؤسسة عن رغبتها الأكيدة في تطوير إمكانيات رصد الانبعاثات. كما شددت على المضي قدماً في تطبيق برامج تقلل من تلك الغازات مع السعي الدائم نحو تحسين الرقابة البيئية.