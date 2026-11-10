إطلاق وضع المراهقين بعد دعوى قضائية

أزاحت شركة «OpenAI» الستار عن وضع المراهقين الموجه للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً خلال شهر أغسطس. وقد ظهرت هذه الإضافة التقنية بعد مرور عام كامل على رفع دعوى قضائية مرتبطة بواقِعَة انتحار مراهق عمره ستة عشر عاماً يُدعى آدم رين.

خصائص حماية اليافعين وضوابط التفاعل

يحتوي وضع المراهقين على دروع واقية تحجب المحتوى الضار، إلى جانب إرسال إشعارات تنبه أولياء الأمور إلى أي مخاوف تخص إيذاء النفس. كما يمنع هذا النظام تقنية الذكاء الاصطناعي من تقمص دور الصديق، أو التظاهر بوجود عواطف شخصية، أو الإيحاء بأنه يتجاوز حدود كونه أداة بحتة.

أداة الدراسة وآراء الخبراء في النمو النفسي

تضم أداة التعلم المدمجة ضمن هذه الخاصية ما يُعرف بوضع الدراسة. وعقبت نبيلة بيليسكي على ذلك موضحة أن وضع الدراسة يحول النظام من مجرد محرك يقدم إجابات مباشرة إلى معلم معرفي.

بينما لفت دونالد دبليو وينيكوت إلى أن الصغير يطلب من بيئته المحيطة الاكتفاء وليس الكمال. وأوضح بيتر بلوس أن مرحلة المراهقة تتلخص في جهود التحرر من سلطة العقول التي يعتمد عليها اليافع. وأكد آرثر شوبنهاور أن التفكير الذاتي يمثل أمراً مزعجاً نسبياً، وهو ما يفسر إقدام عدد قليل للغاية من الناس عليه.