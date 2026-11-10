تكليف آيزنكوت ومهلة التأليف

تلقى زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، البالغ من العمر 66 عاماً، كتاب التكليف لتشكيل حكومة من الرئيس إسحاق هرتسوغ مساء الأحد في القدس. وحصل آيزنكوت على توصيات 67 نائباً لتشكيله الحكومة، ويمتلك مهلة أولية مدتها 28 يوماً لتشكيل الحكومة يمكن للرئيس تمديدها 14 يوماً. وجرت هذه التطورات السياسية في إسرائيل والكنيست والبرلمان.

خريطة المقاعد النيابية وتوزيعها

يفتتح الكنيست الإسرائيلي دورته الجديدة يوم الثلاثاء. وحصل حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي بلغ عمره 77 عاماً، على 27 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لـ"المعارضة اليهودية"، بينما حصدت الأحزاب الفلسطينية 19 مقعداً. ويبلغ عدد سكان إسرائيل أكثر من 10 ملايين نسمة، ويشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 20 بالمئة منهم.

مواقف نتنياهو والتطورات القضائية

ظهر بنيامين نتنياهو في مقطع مصور دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة قبل يوم واحد من التكليف. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو «في نوفمبر تشرين الثاني 2024 علي خلفيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في قطاع غزه».

ذكر موقع "زمان إسرائيل" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تفاصيل مشروع "قانون المتهم". وشملت الأسماء الرسمية حزب "الليكود"، وحزب "يشار"، والكنيست، وإسحاق هرتسوغ، وأمير أوحانا، وحزب "يهدوت هتوراة"، وحزب "شاس"، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

مخاوف "الليكود" وقراءات المحللين

لخصت آنا بارسكي الأجواء بالقول إن مسؤولين في "الليكود" يخشون خسارة زعيمهم كل شيء وينتظرون معجزة، موضحة أن نتنياهو يفتقر حالياً إلى النفوذ السياسي لضمان بقاء الأحزاب الحريدية.

قالت إفرات برينر إن عرقلة جهود آيزنكوت لا تضمن نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة بنفسه، موضحة أن نتنياهو يحتاج إلى ثمانية أصوات إضافية للوصول إلى أغلبية 61 مقعداً حتى لو عاد حزب "يهدوت هتوراة" لدعمه.

قال ماتي توخفيلد إن تكليف آيزنكوت يثير قلق حاشية نتنياهو ولكنه يترك لها بعض أسباب التفاؤل لتعثر آيزنكوت في تلبية مطالب الحريديم.