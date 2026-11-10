تجربة نظام التشغيل الجديد على الهاتف الذكي

أجرت شركة سامسونج اختبارات تشغيلية على هاتف Galaxy Flip 7 باستخدام إصدار البرمجيات One UI 9. يعتمد هذا الإصدار الجديد كلياً على نظام التشغيل Android 17 لتعزيز تجربة الاستخدام لدى أصحاب الأجهزة القابلة للطي.

مزايا وتصميم الواجهة الخارجية المحدثة

جلب التحديث البرمجي تصميماً متطوراً لشاشة الغلاف يحتوي على ميزة Now Brief المبتكرة. كما يضم النظام الجديد درج تطبيقات مخصصاً وإيماءات تفاعلية مُعاد تصميمها بالكامل لتسهيل التصفح.

طريقة التحكم في الإشعارات والإعدادات السريعة

أصبح الوصول إلى لوحة الإشعارات ممكناً عبر سحب الإصبع للأسفل من الجانب الأيسر للشاشة، بينما يتم فتح لوحة الإعدادات السريعة من خلال حركة سحب مماثلة نحو الأسفل ولكن من الجانب الأيمن.

خيارات تخصيص التطبيقات والأدوات المساعدة

يستطيع الأفراد تثبيت خمسة برامج مفضلة كحد أقصى داخل شريط التطبيقات السفلي. يتيح استخدام وحدة MultiStar في Good Lock رفع عدد تطبيقات درج شاشة الغلاف إلى خمسين تطبيقاً، مع إمكانية إخفاء خاصية Now Brief والبرامج المفضلة عبر قائمة إعدادات شاشة الغلاف.