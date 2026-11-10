أكد اللاعب كنان يلديز أنه يستعد للعودة قريباً إلى المستطيل الأخضر بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. ويفتقد نادي يوفنتوس جهود صاحب القميص رقم 10 منذ شهر آب/أغسطس الماضي. وسيبدأ الشاب قريباً استئناف تدريباته الفردية في الكونتيسا.

تصريحات اللاعب وجائزة بولغاريلي

أدلى اللاعب بهذه المعلومات يوم الاثنين أثناء وجوده في مدينة بولونيا لتسلم جائزة بولغاريلي رقم 8. وأوضح للصحفيين أنه سيعود إلى الملاعب خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. وأضاف أنه يشعر بحالة جيدة ويأمل في المشاركة بالمباريات قريباً، مشدداً على شوقه الكبير لناديه ولأجواء كرة القدم.

إشادة فابيو كابيلو

تولى فابيو كابيلو تقديم الجائزة للاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاماً. ووجه كابيلو إشادة واسعة بمستوى يلديز خلال الحفل. ووصفه أمام الحاضرين بأنه لامين يامال إيطاليا.

المواعيد المحتملة للعودة

يضع نادي يوفنتوس خططاً دقيقة لعودة نجمه الشاب خلال مباريات الشهر المقبل. ويُعد الموعد الأكثر واقعية لمشاركة يلديز هو يوم الاثنين 14 كانون الأول/ديسمبر حين يحل يوفنتوس ضيفاً على فريق مونزا في ملعب أليانز ستاديوم.

توجد احتمالات أخرى مبكرة يتطلع إليها النادي الإيطالي بانضمام اللاعب عاجلاً. فقد يشارك أمام أودينيزي على أرض الفريق يوم 6 كانون الأول/ديسمبر. وهناك فرصة أخرى تتمثل في رحلة الفريق ضمن الدوري الأوروبي لملاقاة هابوعيل بئر السبع في مدينة بوخارست قبل ذلك التاريخ بأربعة أيام.