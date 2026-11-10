تفاصيل العقد الحالي ونهاية الرحلة

أكد سيموني إنزاغي عزمه على الرحيل عن صفوف نادي الهلال مع انقضاء مدة تعاقده. ويصل الأجر السنوي للمدرب في هذا العقد إلى مبلغ ستة وعشرين مليون يورو. وتصل فترة الارتباط الرسمية بين الطرفين إلى نهايتها خلال شهر يونيو القادم.

المحطة الرياضية في مدينة الرياض

وصل المدير الفني الإيطالي إلى العاصمة السعودية الرياض خلال صيف عام ٢٠٢٥. وقد جاء هذا الانتقال متأخراً بأيام معدودة فقط عقب هزيمة فريقه السابق إنتر في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

الحصاد الرياضي والإنجازات المحلية

قاد المدرب فريقه الهلال للتتويج بلقب بطولة كأس الملك خلال الموسم الفائت. وضاع الفوز بلقب الدوري المحلي في الجولة الأخيرة لصالح نادي النصر الذي يضم اللاعب كريستيانو رونالدو. وسجل الفريق تحت قيادته رقماً قياسياً بلغ سبعاً وستين مباراة متتالية من دون تلقي أي خسارة حتى تمكن نادي نيوم من إيقاف هذه السلسلة في شهر سبتمبر.

السجل التدريبي السابق والاهتمام الأوروبي

حقق المدرب خلال مسيرته السابقة مع نادي إنتر لقب بطولة الدوري الإيطالي ومسابقتي كأس إيطاليا وثلاث بطولات لكأس السوبر الإيطالي، فضلاً عن بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين. وذكرت تقارير صحفية صدرت خلال شهر أكتوبر الماضي احتمالية تولي المدرب قيادة دفة نادي يوفنتوس أو نادي نابولي، بجانب وجود رغبة من أندية تنشط في الدوري الإنجليزي الممتاز بالاستفادة من خدماته.