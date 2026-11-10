تجارب داخلية لخاصية صوتية جديدة

تجري سامسونج حالياً اختبارات داخلية لخاصية أُطلق عليها «ريفين فويس إنبوت». تظهر هذه الإضافة في أحدث نسخة تجريبية لوحة المفاتيح الخاصة بالشركة ضمن واجهة «ون يو آي 9.5».

آلية العمل والاعتماد على الذكاء الاصطناعي

تعتمد الخاصية القادمة على تقنيات «جالاكسي إيه آي» لتنقية النصوص الصوتية وإزالة الترددات وكلمات الحشو. تظهر الكلمات المكتوبة على الشاشة فور انتهاء الشخص من الحديث ومعالجة الملف الصوتي محلياً على الجهاز.

طريقة الاستخدام وموقع الأيقونة

تستبدل أيقونة «جالاكسي إيه آي» ذات النجوم الثلاثة زر الميكروفون المعتاد. تقع هذه الأيقونة الجديدة في الزاوية السفلية اليسرى لوحة مفاتيح سامسونج. يستطيع الأفراد تفعيل الإملاء الصوتي عبر الاستمرار في الضغط على جانب أجهزة جالاكسي المدعومة.

موعد الإطلاق المتوقع والتوفر

من المنتظر طرح هذه القدرات الجديدة للعملاء خلال الأسابيع القادمة بالتزامن مع إصدار واجهة «ون يو آي 9.5». ستكون هذه الإمكانيات متاحة حصرياً لطرازات محددة من أجهزة جالاكسي.