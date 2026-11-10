مفاوضات جديدة لتأمين استمرار المدافع

يستعد نادي تشيلسي لبدء محادثات جديدة تهدف إلى تجديد عقد مدافعه ليفي كولويل. ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً مع النادي اللندني بعقد ساري المفعول حتى صيف عام 2029.

مراقبة إسبانية واهتمام كتالوني

يتابع نادي برشلونة وضع اللاعب عن كثب تحسباً لإمكانية التعاقد معه مستقبلاً. وتسعى إدارة الفريق الإنجليزي لقطع الطريق أمام هذه الرغبة المستمرة من النادي الكتالوني.

دور محوري ورؤية فنية للمدرب

يخطط المدير الفني تشابي ألونسو لتأسيس خط دفاع فريقه بالاعتماد على كولويل. وظهر المدافع أساسياً في تسع مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

تاريخ الإصابات والمشاركات السابقة

عانى اللاعب في الموسم الماضي من إصابة خطيرة حدت من ظهوره. ونتيجة لذلك، اقتصرت مشاركاته حينها على تسع مباريات تنافسية فقط.