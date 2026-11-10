خصائص الأداء الفني والسرعة

أزاحت وكالة ناسا الستار عن طائرة جديدة أطلق عليها اسم X-70 Fractal. وتعد هذه المركبة مأهولة ومصممة للطيران بسرعة دون صوتية داخل طبقة الستراتوسفير.

تحلق الطائرة على ارتفاعات ترتفع عن 45,000 قدم. وتصل سرعتها القصوى إلى ماخ 0.75، وهو ما يوازي 575 ميلاً في الساعة.

تستطيع الطائرة قطع مسافة قرب 1,700 ميل خلال رحلة فردية واحدة. كما يمكنها نقل حمولة من الأجهزة التجريبية تصل كتلتها إلى طن واحد.

القدرات التقنية وموعد الرحلة

تتمتع المركبة بتصميم وحدوي متطور إلى جانب نظام تحكم طيران قابل لإعادة التشكيل. وأعلنت ناسا أن الطائرة ستتيح إجراء أبحاث تتعلق بقدرات مناورة لم يسبق اختبارها في الطائرات المأهولة.

تتوقع الوكالة إجراء الرحلة الأولى للطائرة تحت إشرافها خلال العامين القادمين. وقد تعاونت ناسا مسبقاً مع شركة لوكهيد مارتن لتطوير طائرة X-59 بغرض تخفيض ضوضاء الطائرات الأسرع من الصوت.

الخطط المستقبلية والتعاون المؤسسي

كشف مدير ناسا جاريد إيزاكمان، خلال حفل إزاحة الستار، عن أن هذا المشروع يشكل جزءاً وحيداً من مرحلة جديدة تخص أبحاث الملاحة الجوية الفيدرالية. كما لفت الانتباه إلى وجود إعلانات إضافية قادمة.

تعتزم ناسا الشراكة مع وزارة الدفاع بهدف تطوير قدرات طيران مستحدثة. وفي سياق متصل، وضعت الوكالة ضمن وثائق ميزانية عام 2027 أبحاث الملاحة الجوية باعتبارها وسيلة للحفاظ على الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية قد أُسست سنة 1915، ثم جرى دمجها داخل وكالة ناسا خلال عام 1958.