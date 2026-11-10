لاتسيو يعتلي الصدارة وإنتر يلاحقه

سجل ناديان من العاصمة حضوراً غير مسبوق في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم. لم يتعرض لاتسيو وروما لأي خسارة خلال أول أحد عشر لقاء.

يقفز لاتسيو إلى قمة جدول الترتيب بمجموع تسع وعشرين نقطة تحت إشراف المدير الفني جنارو غاتوزو. بينما يأتي نادي إنتر في المرتبة الثانية ومعه ثمان وعشرون نقطة بقيادة المدرب كريستيان كيفو.

أرقام قياسية وأقوى دفاع وهجوم

وصل نادي لاتسيو إلى أفضل حصيلة نقطية له تاريخياً في هذه المرحلة متخطياً رقمه القديم البالغ ثماني وعشرين نقطة من موسم 2017-2018 مع المدرب سيموني إنزاغي. وتعتبر هذه المرة الثانية فقط التي يصمد فيها الفريق بلا هزيمة بعد أحد عشر لقاء منذ موسم 1972-1973 تحت إمرة توماسو ماستريلي.

يتميز لاتسيو بصلابة دفاعية جعلته الأقوى باستقبال تسعة أهداف فقط. على الجانب الآخر، يملك روما الهجوم الأقوى بواقع واحد وثلاثين هدفاً بعدما هز شباك الخصوم عبر أربعة عشر لاعباً مختلفاً.

موقف روما وتطلعات المدربين

دخل نادي روما بقيادة المدرب جيان بييرو جاسبريني المركز الثالث برصيد سبع وعشرين نقطة. وأصبح الفريق رابع نادٍ خلال خمسة وستين عاماً يتخطى حاجز الثلاثين هدفاً في هذه المحطة من المنافسة.

حقق روما ست مباريات بشباك نظيفة كأعلى رقم في المسابقة. وتوقع الكمبيوتر الخارق حصول روما على نسبة ثمانية عشر بالمئة للتتويج باللقب مقابل عشرة بالمئة لنادي لاتسيو.

أعلن جاسبريني رفضه التام الاكتفاء بالوصافة. وفي المقابل، شدد غاتوزو على أن اهتمامه الحالي يتركز فقط على جمع أربعين نقطة كخطوة أولى.

موعد ديربي العاصمة المنتظر

تتجه الأنظار نحو مواجهة ديربي العاصمة المرتقبة بين لاتسيو وروما. وضُبط موعد اللقاء ليقام في الثالث عشر من شهر ديسمبر.