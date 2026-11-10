توسيع نطاق تسجيل المكالمات

أظهرت تسريبات تتعلق بواجهة One UI 9.5 قدرة تطبيق الاتصال الافتراضي على تسجيل المكالمات الصوتية في هواتف سامسونج. وتغطي هذه القدرة الجديدة تطبيقات المراسلة عبر بروتوكول الإنترنت مثل تليجرام وواتساب وجوجل ميت.

اقتصرت القدرة على تسجيل المكالمات في هواتف جالكسي خلال الفترة الماضية على الاتصالات الخلوية التقليدية وحدها. وتخطط الشركة لزيادة نطاق هذا الدعم ليشمل برامج مكالمات إضافية في وقت لاحق.

خطوات التفعيل عبر الإعدادات

تستوجب عملية تشغيل الخاصية المستحدثة الدخول إلى تطبيق الهاتف ثم الانتقال تباعاً نحو قسم الإعدادات. ويلي ذلك اختيار تسجيلات المكالمات والنصوص للوصول إلى الخيار المطلوب.

يمنح خيار تسجيل المكالمات في تطبيقات أخرى إمكانية الولوج إلى قائمة البرامج المتاحة وتشغيلها عبر أزرار مخصصة.

القيود الجغرافية والتشريعات المحلية

ربما يقتصر ظهور هذه الميزة على مناطق وأقطار معينة نتيجة تباين التشريعات والقوانين المحلية. وقد يعمد الجهاز في بعض الأماكن إلى تنبيه الطرف الآخر بأن المحادثة مسجلة.