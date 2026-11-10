تشكيلة الهواتف وتجهيزات الإصدارين الأساسي والبلس

أُعلنت تفاصيل نظام كاميرات سلسلة هواتف سامسونج جلاكسي إس 27، والتي تتضمن أربعة طرازات هي: جلاكسي إس 27، وجلاكسي إس 27 بلس، وجلاكسي إس 27 برو، وجلاكسي إس 27 ألترا. يمتلك هاتفا جلاكسي إس 27 وجلاكسي إس 27 بلس نفس إعدادات الكاميرات بالتطابق.

تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية لطرازي إس 27 وإس 27 بلس 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX955 أو Samsung S5KGNG، بينما تأتي الكاميرا واسعة النطاق لنفس الهاتفين بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX564.

تعتمد كاميرا المقريب (تيلي فوتو 3x) لطرازي إس 27 وإس 27 بلس على دقة 10 ميجابكسل بمستشعر Samsung S5K3K1. وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية (السيلفي) لطرازي إس 27 وإس 27 بلس 12 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX874 أو Samsung S5K3LU.

مواصفات طرازي برو وألترا وتقارب العدسات

يتشابه طرازا إس 27 برو وإس 27 ألترا في الكاميرا الرئيسية واسعة النطاق والسيلفي ويختلفان في المقريب. وتأتي كاميرا المقريب 5x لطراز جلاكسي إس 27 ألترا بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX855 أو Samsung S5KJN3.

تصل دقة كاميرا المقريب 3x لطراز جلاكسي إس 27 برو إلى 10 ميجابكسل بمستشعر Samsung S5K3LD الذي استخدم مسبقاً في إس 26 ألترا. وجاءت دقة كاميرا المقريب لطراز إس 27 برو أقل من التوقعات والشائعات السابقة.