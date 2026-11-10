تعتبر صينية الدجاج بالزبدة والثوم الكاملة من الوصفات الشهية التي تجمع بين النغمة الغنية للزبدة ورائحة الثوم المميزة، وهي وجبة محببة في المطبخ المصري لما تمنحه من دفء ومذاق غني ومغذي للعائلة. يعتمد نجاح هذه الوصفة على اختيار عناصر طازجة ومتوازنة تمنح الدجاج طراوة ونكهة متغلغلة في كل قطعة.

تجهيز دجاجة كاملة مغسولة جيداً بالماء والملح والليمون ومجففة تماماً من السوائل لضمان تشرب التتبيلة. إعداد رأس ثوم كامل يتم تقشير الطبقة الخارجية فقط منه وقطع رأسه أفقياً لتكشف فصوص الثوم داخله. تسييح مقدار نصف كوب من الزبدة الطبيعية غير الممالحة وتركها تبرد قليلاً. خلط الزبدة المذابة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وعصير نصف ليمونة، وملعقة صغيرة من بشر الليمون. إضافة التوابل المتنوعة وتشمل الملح، والفلفل الأسود المطحون، وملعقة صغيرة من الزعتر الجاف أو إكليل الجبل المفروم. فرك الدجاجة جيداً بخليط الزبدة والتوابل من الداخل وتحت الجلد وخارجه لضمان تشبع اللحم بالكامل. حشو تجويف الدجاجة بنصف كمية الثوم الكامل وأعشاب طازجة مثل الروزماري. وضع الدجاجة في صينية الخبز المجهزة وتوزيع ما تبقى من فصوص الثوم حولها مع شرائح ليمون طازجة.

المقادير الأساسية لتحضير الوصفة

دجاجة كاملة بوزن يتراوح بين كيلوجرام ونصف إلى كيلوجرامين لتناسب النضج المتساوي.

رأس ثوم كامل بالإضافة إلى فصوص إضافية صحيحة موزعة في الصينية.

نصف كوب من الزبدة الطرية أو المذابة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة والذوق الشخصي.

أعشاب عطرية طازجة مثل الروزماري وإكليل الجبل والزعتر الأخضر.

أهم النصائح لضمان نجاح الطبخة

للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، يفضل دائماً استخدام زبدة طبيعية عالية الجودة حيث تمنح المذاق الأصيل والمميز للطبق. كما ينصح بتجفيف الدجاجة بالمناشف الورقية تماماً قبل بدء عملية التتبيل، لأن ذلك يساعد الجلد على اكتساب لون ذهبي مقرمش أثناء الخبز في الفرن. عند توزيع الثوم، يمكن تغطية الصينية بورق الألومنيوم في النصف الأول من وقت الطهي للحفاظ على رطوبة اللحم، ثم إزالته في الجزء الأخير لتحمير السطح بشكل متناسق ورائع.