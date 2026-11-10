إذا كنت تخطط لتأسيس مشروعك الخاص أو توسيع نشاط قائم، فإن البنوك العاملة في السوق المصري تقدم برامج تمويلية متنوعة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة. تختلف التفاصيل بحسب حجم النشاط والجهة المانحة، غير أن القواعد الأساسية تكاد تكون موحدة لضمان جدوى المشروع وقدرة صاحب المبادرة على السداد. يتطلب الأمر استيفاء معايير إدارية وقانونية ومالية واضحة قبل التوجه لأي مؤسسة مصرفية.

المستندات القانونية والإدارية المطلوبة

لكي يتقدم صاحب المشروع بطلب التمويل، تطلب البنوك مجموعة من الأوراق التي تثبت قانونية ووجود الكيان الاقتصادي، وتشمل الآتي:

صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي لكل من المستفيد والضمانات الشخصية إن وجدت، بشرط أن تكون سارية.

مستند رسمي يثبت الموقف القانوني للنشاط، كالسجل التجاري وبطاقة الضريبة، أو رخصة التشغيل المؤقتة أو النهائية.

عقد الملكية أو الإيجار الخاص بمقر المشروع، لضمان استقرار العمل في موقع محدد ومعلوم.

موقف التجنيد للشباب من أصحاب المشاريع في الفئات العمرية المحددة قانوناً.

دراسة الجدوى والمعايير المالية للمشروع

تُعد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية الركيزة الأهم التي ينظر إليها قطاع الائتمان في البنوك قبل الموافقة على القرض. يعتمد قبول الطلب على عدة أسس:

تقديم دراسة جدوى واضحة المعالم توضح التكاليف المتوقعة، حجم الإنتاج، الإيرادات والأرباح التقديرية، وفترة استرداد رأس المال.

وجود حساب بنكي للنشاط تعكس تعاملاته المالية، أو تقديم قوائم مالية معتمدة للنشاط القائم في حال مر على تأسيسه فترة زمنية كافية.

تحديد حجم التمويل المطلوب بدقة بما يتناسب مع حجم رأس المال العامل والأصول المراد شراؤها.

توافر الضمانات التي تقبلها إدارة البنك، سواء كانت ضمانات عينية، أصول المشروع نفسه، أو ضمانات شخصية وفقاً لسياسة الائتمان المعلنة.

خطوات التقديم والمتابعة اللاحقة

بعد تجهيز المتطلبات الأساسية، تبدأ رحلة الحصول على التمويل عبر قنوات البنك المختلفة، وتتمثل في الآتي:

زيارة أقرب فرع بنكي متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أو تقديم الطلب إلكترونياً عبر المنصات الرسمية للجهات المصرفية. مراجعة موظف الائتمان المختص لمناقشة فكرة المشروع والاطلاع على الأوراق المبدئية وتحديد نوع البرنامج التمويلي المناسب. استقبال زيارة ميدانية من لجان التقييم بالبنك لمعاينة مقر المشروع على أرض الواقع والتأكد من صحة البيانات المقدمة. استكمال التواقيع والعقود النهائية في حال الموافقة الائتمانية، والالتزام بجدول السداد الدوري المتفق عليه.

للتعرف على أحدث المستندات التفصيلية وأسعار الفائدة المحدثة باستمرار والبرامج المدعومة من الدولة، يمكن للرائد زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أو البنك التجاري المعني.