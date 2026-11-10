سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 مستوى 53.83 جنيه، متراجعاً بمقدار 0.12 جنيه أو بنسبة 0.23 بالمئة مقارنة بسعر اليوم السابق. حركة العملة الخضراء تشكل عادة البوصلة التي يراقبها الشارع، خصوصاً لمن يرغب في تدبير العملات الأجنبية أو يتابع تكلفة الاستيراد والأسواق المحلية عموماً.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.83 جنيه اليورو 60.41 جنيه الريال السعودي 14.35 جنيه الجنيه الإسترليني 72.35 جنيه الدينار الكويتي 173.26 جنيه الدرهم الإماراتي 14.66 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

أداء العملات الأوروبية والعربية

على خطى الدولار، تحركت بقية العملات العربية والأجنبية صعوداً وهبوطاً بحسب العرض والطلب وحركة الصرف العالمية. انخفض سعر الدينار الكويتي ليصل إلى 173.26 جنيه بخسارة بلغت 0.58 جنيه، بينما سجل الريال السعودي 14.35 جنيه متراجعاً بمقدار 0.02 جنيه، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.66 جنيه مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بقيمة 0.03 جنيه.

في المقابل، سجل اليورو الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 60.41 جنيه بزيادة قدرها 0.06 جنيه عن سعر اليوم السابق، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 72.35 جنيه مسجلاً مكسباً محدوداً قدره 0.04 جنيه. هذه الفروق اليومية البسيطة تعكس نبض السوق اللحظي وحاجة المتعاملين والمستوردين لتلك العملات.