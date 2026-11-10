تراجع الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، متأثراً بانخفاض الأوقية عالمياً وحركة سعر الصرف محلياً.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,307 جنيه ذهب عيار 21 6,394 جنيه ذهب عيار 18 5,480 جنيه الجنيه الذهب 51,151 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,119.10 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

أسعار الأعيرة والجنيه الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 7,307 جنيه مسجلاً هبوطاً بقيمة 51.07 جنيه بنسبة 0.69% مقارنة بتعاملات اليوم السابق. أما عيار 21، الأكثر مبيعاً وإقبالاً بين الشارين، فوصل الجرام منه إلى 6,394 جنيه بانخفاض قدره 44.69 جنيه، وهو تراجع بلغت نسبته أيضاً 0.69%.

وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر الجرام 5,480 جنيه مسجلاً تراجعاً بـ 38.31 جنيه بنسبة 0.69%. وعلى صعيد المدخرات الصغيرة والمتوسطة، سجل الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، سعر 51,151 جنيه متراجعاً بمقدار 358 جنيه بنسبة 0.69%.

السوق العالمي والأوقية

تتحرك الأسواق المحلية تبعاً لعدة محركات أساسية، في مقدمتها سعر الأوقية عالمياً وحركة الدولار مقابل الجنيه. الأوقية الواحدة التي تعادل 31.1 جراماً سجلت في البورصات العالمية 4,119.10 دولار متراجعة بقيمة 19.30 دولار بنسبة 0.47% منذ اليوم السابق.

هذا الارتباط المباشر يجعل السعر المحلي مرآة عاكسة للبورصة العالمية إلى جانب تكلفة الصرف وسيولة الطلب والعرض داخل محلات الصاغة. بالنسبة للراغبين في الشراء أو الادخار، فإن متابعة هذه التحركات اليومية تساعد في اقتناص الفرص المناسبة دون التسرع.