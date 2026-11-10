تفاصيل الطرح ومواعيد الإطلاق والبرمجيات

تستعد شركة Samsung لطرح نظارات ذكية تحمل اسم Intelligent Eyewear في الأسواق قريباً. ستتوفر هذه النظارات الذكية للطلب المسبق في وقت لاحق من شهر تشرين الثاني ٢٠٢٦، بينما سيتم إطلاقها رسمياً في المتاجر خلال شهر كانون الأول ٢٠٢٦.

أضاف تطبيق Galaxy Wearable في تحديثه الأخير دعم الاقتران للنظارات القادمة وصور أصول لعدة إطارات مدعومة. وتشمل العلامات التجارية الداعمة للإطارات كلاً من Gentle Monster و Warby Parker. وستتوفر النظارات الذكية بعدة ألوان وأشكال وأحجام ونسخ عدسات.

المواصفات التقنية والعتاد الداخلي

تستخدم نظارات Intelligent Eyewear معالج Snapdragon AR1 Gen 1 لتشغيل مهامها المختلفة. وتحتوي النظارات على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2GB وسعة تخزين تبلغ 64GB.

تشتمل النظارات على كاميرا أمامية بدقة 12MP، ومكاثفات صوت متعددة، واثنين من مكبرات الصوت. كما تحتوي النظارات على مصباح LED للحالة للإشارة إلى التسجيل.

نظام التشغيل والقدرات الذكية والبطارية

تعمل النظارات بنظام التشغيل Android XR وتحتوي على مساعد Gemini Live. وتدعم النظارات مهام مثل تحديد الأشياء، والترجمة الفورية للغات، والتعرف على الموسيقى، وتقديم الاتجاهات.

تدوم بطارية النظارات الذكية حتى تسع ساعات من الاستخدام المختلط بشحنة واحدة. وتدوم النظارات لمدة تصل إلى أسبوع بشحن كامل باستخدام علبة الشحن المزودة بمنفذ USB Type-C.