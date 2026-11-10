قم بفتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتوجه إلى الموقع الرسمي للبرنامج المجاني المخصص لمراقبة الهاردوير. اختر النسخة العادية أو المحمولة التي تناسب نظام التشغيل لديك ثم اضغط على زر التحميل المباشر. بعد اكتمال تنزيل الملف على جهازك، انقر نقراً مزدوجاً لبدء التثبيت واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى النهاية. افتَح البرنامج من أيقونة سطح المكتب وسترى الواجهة الرئيسية تعرض فوريّاً درجات حرارة المعالج والبطاقة الرسومية. تأكد من ضبط إعدادات التنبيهات داخل البرنامج لتلقي إشعار فوري في حال تجاوزت حرارة المعالج الحدود الطبيعية أثناء الألعاب الثقيلة.

ما يجب توفيره قبل البدء بالمراقبة

تحتاج أولاً إلى جهاز حاسوب يعمل بنظام تشغيل مستقر مع اتصال جيد بالشبكة لتحميل الأدوات الأمنية والموثوقة. يُفضل دائماً جلب البرامج من مواقعها الرسمية حصراً لتجنب الملفات الضارة التي قد تؤثر على كفاءة النظام. كما ينبغي الإلمام بقراءة القيم البسيطة التي تظهر على واجهة البرامج لتمييز درجات الحرارة الطبيعية أثناء الخمول عن تلك المسجلة وقت الضغط الشديد.

ملاحظات هامة لحماية جهازك وصيانته

ارتفاع حرارة المعالج أو الشاشة قد يؤدي إلى بطء ملحوظ في الأداء أو إغلاق مفاجئ للنظام حمايةً للمكونات الداخلية. احرص دورياً على تنظيف مروحة التبريد ومداخل الهواء من الأتربة المتراكمة وخاصة في أجواء الصيف الحارة بداخل الغرف المصرية. إذا لاحظت حرارة مرتفعة وثابتة رغم المراقبة المستمرة، يُنصح بالاستعانة بفني صيانة مختص لفحص المعجون الحراري وتغييره بالنوعية الملائمة.