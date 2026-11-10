مراحل طرح وتطوير واجهات سامسونگ الحديثة

أطلقت شركة سامسونگ برمجيات One UI 9.0 المرتكزة على نظام Android 17 للمعدات المدعومة قبل عدة أسابيع. يعكف طاقم البرمجيات حالياً على تجهيز نسخة One UI 9.5 لبدء إرسالها مطلع العام القادم، حيث بلغت مرحلة الإعداد مراحها الختامية. أفاد المسرب Ice Universe عبر منصة X بأن هذه النسخة المرتقبة ستكون محدودة التأثير ومؤسسة على ذات نظام التشغيل.

تفاصيل وميزات الإصدار القادم One UI 9.5

يترقب ظهور البرنامج للمرة الأولى برفقة عائلة هواتف Galaxy S27 خلال شهري فبراير أو مارس من عام 2027. توضح التسريبات أن التحديث سيحمل رسوماً حركية تموجية جديدة داخل النظام مع تطوير ميزات DeX. تضم اللوحة وظائف Galaxy AI مستحدثة، مع احتمالية جباية أموال مقابل الاستفادة من هذه الخدمات الذكية.

التحسينات البصرية والتجربة المتوقعة

ينتظر أن يوفر التحديث مظهراً جمالياً مطوراً للزجاج السائل بجانب قفل تطبيقات أساسي. ربما تنطلق النسخة التجريبية العامة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر 2026. يوضح المسرب ذاته أن الشركة تحتفظ بالتعديل الأضخم لإصدار لاحق يحمل اسم One UI 10.

الخطط المستقبلية والتغييرات الكبرى في One UI 10

ينتظر أن يحمل One UI 10 أكبر تغيير تاريخي، وهو مبني على نظام Android 18. يتوقع طرحه رفقة جيل الأجهزة القابلة للطي القادم بمنتصف عام 2027. توضح التسريبات احتمال دمج الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية وتوفير وكلاء ذكاء اصطناعي استباقيين.

التكامل الشامل وتغيير الاسم المحتمل

يركز التحديث على تداخل أعمق بين الأجهزة المختلفة مثل الهواتف، والحواسيب اللوحية، والأجهزة القابلة للطي، وGalaxy Ring، والنظارات الذكية، وسماعة Galaxy XR. تبين الشائعات الأخيرة احتمالية تغيير تسمية النظام بالكامل إلى Galaxy OS.