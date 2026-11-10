تُعد صينية القرع بالعسل والبشاميل من أشهى الحلويات الشرقية والغربية التي تقبل عليها العائلات المصرية في أوقات الشتاء والمناسبات، حيث تجمع بين طعم القرع الحلو الغني وقوام البشاميل الكريمي الناعم. يعتمد نجاح هذه الوصفة على تحضير المكونات الأساسية بعناية وضبط كمياتها للحصول على متوازن المذاق والقوام.

إعداد وسلق القرع العسلي المقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم مع قليل من الماء والسكر على نار هادئة حتى ينضج تماماً. هرس القرع جيداً والاحتفاظ بالماء الناتج عنه أو تصفيته حسب الرغبة في الحصول على قوام متماسك أو طري. تحضير البشاميل الحلو عبر تقليب الدقيق في السمن أو الزبدة المذابة على النار حتى يختفي طعم الدقيق. إضافة الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر بمضرب سلك لمنع تكتل الخليط. تحلية البشاميل بالسكر وإضافة الفانيليا وقليل من القشطة لتعزيز الغنى والقوام الكريمي. خلط جزء من البشاميل مع القرع المهروس وفرده في صينية الخبز المدهونة. تغطية الوجه بباقي كمية البشاميل وتوزيع المكسرات المجروشة وجوز الهند ورشات خفيفة من السمن. خبز الصينية في فرن ساخن حتى يتحمر الوجه ويأخذ اللون الذهبي الشهي.

مكونات القرع ومرحلة السلق

تتطلب الوصفة الأساسية قرع عسلي طازجاً ونظيفاً بعد تقشير القشرة الخضراء وإزالة البذور والزائد من الألياف الداخلية. يُقطع القرع إلى مكعبات متساوية لتنضج بشكل متجانس. يضاف إليه السكر الأبيض حسب الرغبة لتشجيع نزول السوائل الطبيعية أثناء التسوية على النار الهادئة دون الحاجة لإضافة كميات كبيرة من الماء، مما يتركز طعم القرع الطبيعي.

مكونات البشاميل الحلو

يتألف البشاميل الخاص بالحلويات من مواد دهنية مثل الزبدة البلدي أو السمن الطبيعي، ومادة رابطة وهي الدقيق الأبيض الفاخر، ومادة سائلة أساسية وهي الحليب الطازج كامل الدسم. يُضاف السكر والفانيليا السائلة أو البودرة لإضفاء النكهة العطرة، بالإضافة إلى قشطة اللبن أو الكريمة اللبانية لمنح الخليط دسامة وملمساً مخملياً يليق بالأطباق الفاخرة.

مكونات الإضافات والحشو

تعتمد النكهة المميزة على المكسرات المتوفرة في المطبخ مثل الزبيب، وجوز الهند المبشور، والزبيب المبدد، وبعض حبات البندق أو الفسدق أو السوداني المقشور والمجروش حسب الرغبة والقدرة. تساهم هذه الإضافات في خلق تباين رائع بين قوام القرع الناعم وقرمشة المكسرات المحمصة داخل الفرن.

نصائح لنجاح الصينية

يُفضل ترك الصينية تبرد تماماً قبل تقطيعها وتقديمها، حيث يساعد ذلك طبقة البشاميل والقرع على التماسك وإظهار الطبقات بشكل مرتب ومنتظم عند التوزيع في الأطباق. كما يجب مراعاة درجات الحرارة داخل الفرن بحيث تكون متوسطة لتمنح الوجه لوناً ذهبياً متساوياً دون أن يحترق السكر الموجود في البشاميل أو الحشو.