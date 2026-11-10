مباحثات رسمية في العاصمة الإدارية

عقد وزير الصحة ماجد أبو رمضان اجتماعاً مع نظيره المصري خالد عبد الغفار يوم الثلاثاء ١٠-١١-٢٠٢٦. استضاف مقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة هذه المحادثات الثنائية. نقل الوزير الفلسطيني خلال الاجتماع تحيات كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى.

تحديات القطاع الصحي الفلسطيني

عرض الطرف الفلسطيني حجم الأضرار والخراب الذي أصاب المستشفيات والمراكز الطبية والبنية التحتية نتيجة العدوان الإسرائيلي. كما شملت النقاشات استهداف الكوادر الطبية العاملة في قطاع غزة. وتطرق الاجتماع إلى العراقيل والصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية في الضفة الغربية بسبب الاعتداءات والقيود المفروضة على حركة المرضى والطواقم الطبية والمواطنين.

شكر وتقدير للموقف المصري

قدم الوزير الفلسطيني الشكر لجمهورية مصر العربية على مساندتها المستمرة وجهودها في علاج جرحى ومرضى قطاع غزة. وأعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة بشكل أكبر من الطاقات والخبرات والبرامج التدريبية الطبية المصرية لتأهيل الكوادر ورفع كفاءة القطاع الصحي. من جهته، شدد الوزير المصري على التزام بلاده بمساندة الشعب الفلسطيني، مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي تقدمها الكوادر الطبية هناك.

حضور رسمي موسع

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين من الجانبين. حضر من الطرف الفلسطيني السفير ناجي الناجي، ووائل أبو عون، وعلا عامر. ومثل الطرف المصري في اللقاء عبلة الألفي، حاتم عامر، هنادي محمد، فضلاً عن عدد من مستشاري ومسؤولي الوزارة.