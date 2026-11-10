رحلتا الاقتراب الأرضي وتعديل المسار

عبرت المركبة الفضائية الأولى التي تحمل اسم "بلو" كوكبنا على ارتفاع يقدر بنحو ألف وستمائة كيلومتر، وذلك قبل مرور أكثر من ثماني وأربعين ساعة. تلتها المركبة الثانية المسماة "جولد" في التاسع من نوفمبر عند حوالي الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت الشرقي، محلقة على مسافة تقارب ألف وخمسين كيلومتراً.

شهد كلا التحليقين تشغيل المحركات من قبل المركبتين للاستفادة من ظاهرة تأثير أوبرث، وهو تطبيق يتم تنفيذه للمرة الأولى في رحلة متجهة نحو المريخ تابعة لوكالة ناسا. انطلق التوأمان خلال شهر نوفمبر من العام الماضي على متن الإطلاق الثاني لصاروخ "نيو جلين" المصنوع بواسطة شركة "بلو أوريجين" عقب بداية برنامج إسكابيد.

تفاصيل خط سير الرحلة نحو المريخ

قضت المركبتان مدة تقارب اثني عشر شهراً قرب نقطة لاغرانج الثانية الواقعة بين الأرض والشمس. وضعت شركة "أدفانست سبيس" هذا المخطط الملاحي لضمان توفير نوافذ إطلاق متجددة نحو الكوكب الأحمر بمعزل عن التوقيتات المعتادة.

استقرت المركبتان على مسارين مختلفين يفصل بين وصولهما يومان فقط خلال شهر سبتمبر من عام ألفين وسبعة وعشرين. تنفذ كل مركبة مناورة إحراق أساسية تستغرق إحدى عشرة دقيقة للتمكن من الاستقرار في مدار حول كوكب المريخ، ثم التحرك اللاحق نحو المدار العلمي المخصص.

المهام العلمية والمشاريع السابقة لوكالة ناسا

تركز الأهداف البحثية للتوأم على استكشاف الظواهر المناخية الفضائية في المريخ، إلى جانب رصد تأثيرات الرياح الشمسية على الغلافين الجوي والمغناطيسي للكوكب. تمثل إسكابيد النشاط الوحيد الناجح المتبقي ضمن مبادرة "سيمبلكس" التابعة لوكالة ناسا المخصصة لعلوم الكواكب ذات التكلفة الميسورة.

جاء اختيار إسكابيد لمرحلة التطوير خلال عام ألفين وتسعة عشر برفقة مشروعي "جانوس" و"لونار تريلبليزر". ألغت ناسا مشروع "جانوس" سنة ألفين وثلاثة عشر نتيجة تعثرات مرتبطة بإطلاق مهمة "صاغي" للأحجار النيزكية. بينما تعرضت مهمة "لونار تريلبليزر" لأعطال عقب صعودها في فبراير من عام ألفين وخمسة وعشرين، مما دفع الوكالة لإغلاقها رسمياً بعد مرور خمسة أشهر. واجهت المحاولتان السابقتان "لوناه ماب" و"كي بيس" فشلاً ذريعاً عقب الصعود، وأوقفت ناسا استقبال مقترحات جديدة لمشروعات "سيمبلكس" بسبب قيود مالية.