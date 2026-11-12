طرحت شركة أوبو هاتفها الذكي A7 Pro في الأسواق الأوروبية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث أدرجت أوبو بلجيكا الجهاز رسمياً عبر متجرها الإلكتروني.

مواصفات الشاشة والأداء

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة، وتدعم دقة +FHD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. يعتمد الجهاز في تشغيله على معالج Dimensity 6360 Max، كما يعمل بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة المستخدم ColorOS 16.

سعة التخزين والذاكرة والخيارات اللونية

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت. وفرت الشركة الجهاز بخيارين من الألوان هما Shine Titanium وSurfing Blue.

قدرات التصوير والبطارية

زودت أوبو الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي واسعة جداً بدقة 50 ميجابكسل أيضاً. تبلغ سعة البطارية 7400 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط.

المتانة والسعر

حصل الهاتف على تصنيف IP69 الذي يضمن مقاومة الغبار والماء. حددت أوبو بلجيكا السعر الأساسي للجهاز عند 499 يورو، مع تقديم خصم بقيمة 70 يورو ليصبح السعر النهائي 429 يورو.