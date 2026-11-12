أبلغ تشابي ألونسو، مدرب نادي تشيلسي، اللاعب مالو جوستو بضرورة البحث عن وجهة جديدة خلال فترة الانتقالات، وذلك في تقرير صدر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

استبعاد جوستو من حسابات تشيلسي

اتخذ ألونسو، الذي تولى مهام تدريب الفريق في صيف 2026، قراراً باستبعاد جوستو من خطط الفريق الأول. ويواجه اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً دوراً محدوداً للغاية تحت قيادة المدرب الجديد خلال الموسم الحالي.

اهتمام ليفربول بضم اللاعب

أبدى نادي ليفربول اهتماماً واضحاً بالتعاقد مع جوستو لتدعيم صفوفه. ويعاني الفريق من ثغرة في مركز الظهير الأيمن منذ رحيل ترينت ألكسندر أرنولد عن صفوفه. حالياً، يشغل رونالد أراوخو هذا المركز في ليفربول بموجب عقد إعارة قادم من نادي برشلونة.

احتمالية صفقة تبادلية مع فريمبونج

يدرس الطرفان إمكانية إبرام صفقة تبادلية تشمل انتقال جوستو إلى ليفربول مقابل رحيل جيريمي فريمبونج إلى تشيلسي. يواجه فريمبونج صعوبات في تقديم الأداء المنتظر منه مع ليفربول منذ قدومه من نادي باير ليفركوزن. يذكر أن فريمبونج سبق له اللعب تحت إشراف تشابي ألونسو عندما كان الأخير مديراً فنياً لفريق باير ليفركوزن.