لا توجد إجابة قاطعة تؤكد أو تنفي ما إذا كان رمسيس الثاني هو فرعون موسى، حيث يختلف العلماء بشكل كبير حول هذا الارتباط التاريخي والديني. وعلى الرغم من كونه شخصية بارزة في التاريخ المصري القديم، إلا أن الأدلة المتاحة لا تقدم حسمًا نهائيًا لهذه المسألة التي لا تزال محل نقاش وبحث بين المتخصصين.

من هو رمسيس الثاني؟

يعد رمسيس الثاني الفرعون الثالث للأسرة التاسعة عشرة في مصر القديمة. وتشير السجلات التاريخية إلى أنه عاش في الفترة ما بين عامي 1303 قبل الميلاد و1213 قبل الميلاد. وقد ترك هذا الملك بصمة واضحة في التاريخ المصري، مما جعله محورًا للدراسات التاريخية التي تحاول ربط الشخصيات التاريخية بالأحداث الدينية المذكورة في الكتب السماوية.

النقاش العلمي حول هوية فرعون الخروج

يستمر الجدل بين الباحثين حول هوية فرعون الخروج، حيث يطرح العلماء وجهات نظر متباينة حول ارتباط رمسيس الثاني بهذه الشخصية. ومن بين الشخصيات العلمية التي ناقشت هذا الارتباط:

مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار في مصر.

المؤرخ اليهودي ليستر إل. جرابي.

يؤكد هؤلاء العلماء وغيرهم أن المسألة تظل ضمن إطار النقاش العلمي، حيث لا يوجد في النص المذكور إجابة قاطعة تؤكد أو تنفي كونه فرعون موسى. إن غياب الأدلة القطعية يعني أن التساؤل حول هوية الفرعون الذي عاصر موسى يظل مفتوحًا أمام المزيد من الدراسات والتحليلات التاريخية والأثرية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي هذا الجدل بين الباحثين حتى الآن.