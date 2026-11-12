كشفت شركة OnePlus يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 عن هاتفيها الجديدين OnePlus 16 وOnePlus Ace 7 Pro، حيث يطرح الجهازان مواصفات تقنية متباينة تلبي احتياجات فئات مختلفة من المستخدمين.

المواصفات المشتركة في الشاشة والطاقة

يتطابق الهاتفان في العديد من الخصائص الأساسية، إذ يأتي كلاهما بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.78 بوصة وبدقة 1272 × 2772 بكسل. كما يشترك الجهازان في معدل تحديث الشاشة الذي يبلغ 185 هرتز، بالإضافة إلى سعة البطارية الضخمة التي تصل إلى 9000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط.

الفوارق في الأداء ونظام التبريد

يعتمد هاتف OnePlus 16 على معالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 بدقة تصنيع 2 نانومتر، بينما يعمل Ace 7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بدقة 3 نانومتر. ويتميز Ace 7 Pro بدمج مروحة تبريد ثنائية الاتجاه، في حين يكتفي OnePlus 16 بنظام تبريد قياسي. يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 17، مع اختلاف الواجهة البرمجية إلى OxygenOS 17 في الهاتف الأول وColorOS 17 في الثاني.

التباين في إمكانيات التصوير والحماية

يحتوي OnePlus 16 على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 200 و50 و50 ميجابكسل، مقابل كاميرا مزدوجة في Ace 7 Pro بدقة 200 و50 ميجابكسل. ويوفر Ace 7 Pro تقريبًا بصريًا (Periscope) يصل إلى 3.5x، بينما يكتفي OnePlus 16 بـ 3x. كما يتفوق OnePlus 16 بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي، مقابل 16 ميجابكسل في الآخر. وتصل مقاومة الماء في OnePlus 16 إلى عمق مترين بمعيار IP68/IP69K، بينما تتوقف عند 1.5 متر في Ace 7 Pro.

الأسعار والمزايا الإضافية

يدعم OnePlus 16 تقنيات الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي، بالإضافة إلى تقنية Dolby Vision للشاشة، وهي مزايا تغيب عن Ace 7 Pro الذي يدعم HDR10+ وHDR Vivid. يبلغ سعر OnePlus 16 نحو 900 دولار، أي ما يعادل 86,000 روبية، بينما يصل سعر Ace 7 Pro إلى 720 دولاراً أو 69,000 روبية. يرى المحللون أن OnePlus 16 يمثل تجربة رائدة متكاملة، في حين يظل Ace 7 Pro الخيار الأنسب لهواة الألعاب بسبب سعره الأقل ونظام التبريد المدمج.