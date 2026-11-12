تستعد شركة Apple لإطلاق هاتفي iPhone 20 Pro وPro Max في سبتمبر 2027، مع توقعات بإجراء أكبر تعديل في التصميم منذ طرح طراز iPhone X. تشير التسريبات الصادرة يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 إلى تبني الشركة لهيكل يتضمن حوافاً زجاجية منحنية من الجهات الأربع.

تغييرات في الشاشة والأزرار

من المنتظر أن يصل حجم شاشة طراز Pro إلى 6.41 بوصة، بينما قد يبلغ قياس الشاشة في الطراز الأكبر 6.96 بوصة. وتتعاون الشركة مع سامسونج لتطوير جيل جديد من شاشات OLED. كما تختبر Apple تقنيات لدمج الكاميرا الأمامية وبصمة الوجه تحت الشاشة، مع احتمالية الإبقاء على تصميم Dynamic Island أو فتحة الكاميرا في حال عدم نجاح الاختبارات. تتجه الشركة نحو استبدال الأزرار الميكانيكية التقليدية بأخرى صلبة تعتمد على مستشعرات الضغط والمحركات اللمسية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز مقاومة الجهاز للماء ومنحه ملمساً أكثر صلابة.

تحسينات في العتاد والذكاء الاصطناعي

ستُزوَّد الهواتف بشريحة A21 Pro من الجيل الثاني المصنعة بدقة 2 نانومتر، والتي قد تستخدم ذاكرة وصول عشوائي مكدسة عمودياً لدعم مهام الذكاء الاصطناعي. كما تعمل Apple على تطوير مستشعر صور مكدس بتقنية LOFIC لرفع النطاق الديناميكي إلى 20 درجة. تتضمن المواصفات الفنية المتوقعة دمج مودم خلوي من الجيل الثالث لتحسين الاتصال وكفاءة الذكاء الاصطناعي. ولتعزيز كفاءة الطاقة، قد تعتمد الطرازات الجديدة على بطاريات تستخدم أنود السيليكون لرفع كثافة الطاقة.