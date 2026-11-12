تُطرح كوليت كريس، المديرة المالية ونائبة الرئيس التنفيذي الحالية في شركة إنفيديا، كمرشحة محتملة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة بشكل مؤقت. وتأتي هذه التوقعات في وقت حرج، حيث تسعى كريس لضمان استقرار المؤسسة والحيلولة دون تراجع سعر أسهمها في الأسواق.

خبرة ممتدة في قطاع التكنولوجيا

تمتلك كريس مسيرة مهنية تتجاوز 30 عاماً في قطاع التكنولوجيا، وقد شغلت سابقاً مناصب قيادية بارزة في شركتي مايكروسوفت وسيسكو قبل انضمامها إلى إنفيديا.

لقد عاصرت كريس مراحل تحول الشركة منذ بدايتها في أوائل التسعينيات كجهة متخصصة في رقائق ألعاب الفيديو، وساهمت في تطورها لتصبح اليوم كياناً رائداً في مجال أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي.

حضور دائم في ملفات الأرباح

تشارك كريس بانتظام في جميع مكالمات الأرباح الخاصة بالشركة جنباً إلى جنب مع جينسن هوانغ؛ هذا الحضور المستمر جعلها وجهاً مألوفاً للمستثمرين والمحللين على حد سواء.

يرى جوش جيلبرت أن كريس تمثل صوتاً موثوقاً للسوق في هذه المرحلة الحساسة، ومع ذلك، يشير جيلبرت إلى أن توليها المنصب بشكل دائم قد يواجه تحديات معقدة.

التوجه نحو القيادة التقنية

يرجح جيلبرت أن مجلس إدارة الشركة قد يفضل في نهاية المطاف تعيين مهندس في منصب الرئيس التنفيذي الدائم، ويعود هذا التوجه إلى رغبة الشركة في الحفاظ على تفوقها التقني التنافسي في الأسواق العالمية.