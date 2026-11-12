أنهى نادي مانشستر يونايتد مهام مايكل كاريك كمدير فني للفريق، في وقت توصلت فيه إدارة النادي لاتفاق مع ماوريسيو بوتشيتينو ليتولى المهمة خلفاً له. جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة أجراها جيسون ويلكوكس، تضمنت توصية مباشرة للسير جيم راتكليف، حيث التقى ويلكوكس وعمر برادة براتكليف في موناكو لمناقشة التغييرات الفنية، قبل أن يوافق مجلس الإدارة وعائلة جليزر على الإقالة.

تراجع النتائج يطيح بكاريك

حضر كاريك إلى مقر عمله صباح يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، ليتم إبلاغه بإنهاء مسيرته مع الفريق التي بدأت في مايو 2026 بعقد كان من المفترض أن يمتد حتى عام 2028. ويعد كاريك ثاني مدرب يرحل عن النادي هذا العام، بعد إقالة روبن أموريم في يناير 2026. وكان كاريك قد حقق 12 فوزاً و3 تعادلات في 17 مباراة الموسم الماضي، لكن مسيرته شهدت تراجعاً حاداً هذا الموسم، حيث حقق الفريق 3 انتصارات فقط ضد إيبسويتش وصباح وروما.

أزمات الفريق في الدوري ودوري الأبطال

يعاني مانشستر يونايتد من وضع متأزم، إذ يحتل حالياً المركز الثالث من القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يقبع في المركز 17 في ترتيب دوري أبطال أوروبا. ولم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة خاضها. وكان آخر ظهور للفريق تعادلاً بنتيجة 4-4 أمام أستون فيلا يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بينما شهدت الفترة الماضية انتقادات علنية من برونو فيرنانديز لاستراتيجية كاريك عقب الخسارة 4-1 أمام كومو، كما طالت الانتقادات جيسون ويلكوكس من قبل مارتينيز.

تفاصيل التعاقد مع بوتشيتينو

تضمن البحث عن بديل لكاريك دراسة أسماء أخرى مثل إيدي هاو وجوليان ناجلسمان قبل الاستقرار على بوتشيتينو. سيتعين على النادي دفع شرط جزائي لفسخ عقد المدرب الجديد يبلغ حوالي 10 ملايين دولار، ما يعادل 7.5 مليون جنيه إسترليني. بالإضافة إلى ذلك، سيتحمل مانشستر يونايتد تكاليف إضافية لجلب طاقم العمل الخاص ببوتشيتينو إلى النادي.