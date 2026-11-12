تمنح أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية الممثلة والمنتجة نيكول كيدمان جائزة سيزار الفخرية خلال حفل دورتها الثانية والخمسين، المقرر إقامته في 25 فبراير 2027 على مسرح الأولمبيا بالعاصمة باريس. وجاء هذا الإعلان الرسمي يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 عبر الأكاديمية وقناة "كانال بلس".

مسيرة حافلة بالجوائز والتقدير

حققت كيدمان نجاحات بارزة في مسيرتها الفنية، حيث نالت جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2003 عن أدائها في فيلم "الساعات". كما حصلت على كأس فولبي لأفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2024 بفضل دورها في فيلم "بيبي غيرل". وسجلت كيدمان إنجازاً تاريخياً عام 2024 بكونها أول أسترالية تنال جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكي. وفي عام 2017، تلقت تكريماً خاصاً من مهرجان كان السينمائي في ذكراه السبعين، بالإضافة إلى حصولها على وسام رتبة أستراليا عام 2006.

تأثير فني وإنساني

أكدت الجهات المنظمة أن هذا التكريم يأتي تقديراً لممثلة ومنتجة لم تدع الشهرة يوماً تملي عليها خياراتها الفنية. وتعد كيدمان شريكة في تأسيس شركة الإنتاج "بلوسوم فيلمز"، كما أنها تشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وعلى الصعيد الإنساني، ساهمت الفنانة في جمع ملايين الدولارات لدعم برامج مكافحة سرطان النساء في مراكز طبية مرموقة مثل ستانفورد وفاندربيلت إنغرام.

بث حصري لحفل التكريم

تتولى قناة "كانال بلس" نقل وقائع مراسم التكريم في 25 فبراير 2027. وسيكون البث مباشراً وحصرياً ومتاحاً للجمهور بالمجان.