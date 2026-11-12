تطوير إصدارات متينة جديدة من سامسونج

تعمل شركة سامسونج حالياً على تطوير هاتفين ذكيين جديدين ضمن فئة الأجهزة المتينة، وذلك وفقاً لمعلومات تم رصدها خلال شهر أكتوبر 2026. وتكشف المعطيات المتوفرة عن توجه الشركة لطرح طرازين يحملان اسمي Galaxy XCover 8 و Galaxy XCover FR، والذي يُعرف أيضاً باسم Galaxy Cover Scan.

مواصفات Galaxy XCover 8

يأتي هاتف Galaxy XCover 8 ليكون الوريث المباشر لهاتف Galaxy XCover 7 الذي أطلقته الشركة في عام 2024. وقد كشفت البيانات التقنية أن هذا الجهاز الجديد سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

قدرات Galaxy XCover FR/Scan التقنية

يتميز هاتف Galaxy XCover FR/Scan بخصائص تقنية مختلفة، حيث يعتمد في تشغيله على معالج من نوع Snapdragon Dragonwing Q-6690. كما تم تزويد هذا الطراز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت.

الميزات الإضافية في طراز Scan

يحتوي هاتف Galaxy XCover FR/Scan على كاميرا تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، دون أن تحدد التسريبات موقعها الدقيق داخل هيكل الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الهاتف تقنية مسح RFID المخصصة للأغراض المهنية. وتشير التقارير الحالية إلى أن سامسونج تعكف على اتخاذ الخطوات اللازمة لطرح كلا الهاتفين في الأسواق العالمية.