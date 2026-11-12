إتاحة الميزة لمستخدمي النسخة التجريبية

أطلقت شركة واتساب ميزة الرسائل النصية التي تُعرض لمرة واحدة لمشتركي النسخة التجريبية على نظام أندرويد، وذلك يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. وتتوفر هذه الإضافة التقنية الجديدة حالياً ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.26.45.6 من التطبيق.

آلية عمل الرسائل المختفية

تختفي النصوص تلقائياً من هاتف الطرف الآخر فور الانتهاء من قراءتها. ولتفعيل هذا الخيار، يتعين على المستخدم الضغط بشكل مطول على زر الإرسال، ثم تحديد خيار العرض لمرة واحدة. تظهر هذه الرسائل في واجهة مستقلة بعيداً عن شاشة المحادثة الرئيسية، ولا يمكن للمستلم فتحها مجدداً بعد إغلاقها.

قيود الخصوصية والحماية

يحظر التطبيق بشكل كامل عمليات نسخ النصوص أو إعادة توجيهها أو حفظها في ذاكرة الجهاز، كما يمنع نظام التطبيق التقاط صور أو تسجيلات للشاشة أثناء عرض المحتوى. وفي حال كانت خاصية تأكيد القراءة مفعلة، يتلقى المرسل إشعاراً فورياً يخبره بأن الطرف الآخر قد فتح الرسالة. ومع ذلك، تظل هناك ثغرة تقنية حيث يمكن تصوير محتوى الرسالة باستخدام كاميرا خارجية رغم هذه القيود.

محددات الاستخدام

لا توفر واتساب إمكانية جدولة الرسائل النصية التي تُعرض لمرة واحدة. يجب على المستخدمين إرسالها يدوياً في اللحظة التي يرغبون فيها بمشاركة المحتوى، حيث تفتقر الميزة إلى خيارات التوقيت المسبق.