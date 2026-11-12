استئناف الأنشطة الشاطئية في رأس الخيمة

أعلنت إمارة رأس الخيمة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، عن إعادة فتح 7 شواطئ أمام الجمهور. جاء هذا القرار بعد مرور نحو 3 أسابيع على إغلاق كافة شواطئ الإمارة كإجراء احترازي.

نطاق الشواطئ المفتوحة

تشمل المواقع التي عادت لاستقبال الزوار كلاً من شواطئ فلامينجو، ودهان، والمعيريض، وكورنيش الرمس. كما تضمن القرار شواطئ منتجعات أنانتارا ميناء العرب، وإنتركونتيننتال ميناء العرب، وفندق الكوف روتانا.

سياق الإغلاق والتعامل مع التسرب

كان الإغلاق السابق قد فُرض بسبب تسرب نفطي وقع قبالة سواحل إمارة أم القيوين. وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة أن صور الأقمار الاصطناعية حددت موقع البقعة النفطية، التي امتدت جزئياً إلى مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

في 30 أكتوبر 2026، تعرضت ناقلة النفط "جيم 2" لحادث في المياه الإقليمية الإماراتية. وأفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في التاريخ ذاته، بعدم رصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، بينما عملت الفرق الفنية على تأمينها وإصلاح أجزائها المتضررة وتقييم هيكلها.

إجراءات البيئة والسلامة العامة

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة إيقاف التسرب من مصدره وانخفاض كثافة التلوث، مشيرة إلى أن غلق الشواطئ كان خطوة وقائية لحماية الجمهور والبيئة البحرية. وتستمر الجهات المختصة حالياً في أعمال التنظيف والتقييم البيئي للمناطق التي لم تُفتح بعد.

ستعلن دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لاحقاً عن مواعيد فتح بقية الشواطئ. كما دعت الدائرة الجمهور إلى ضرورة اتباع تعليمات الجهات المختصة.