أنهت شركة سامسونج للإلكترونيات، يوم 10 نوفمبر 2026، نزاعاً قانونياً استمر قرابة أربع سنوات يتعلق بانتهاك براءات اختراع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في هواتفها الذكية. قدمت الأطراف المعنية اتفاقية مشتركة للمحكمة لسحب كافة المطالبات المتبادلة، مع توقعات بإغلاق ملف القضية نهائياً خلال الأيام القليلة القادمة.

خلفية النزاع القانوني

بدأت الأزمة في فبراير 2023 عندما رفعت شركة WiPQTUS Inc. دعوى قضائية ضد سامسونج، زاعمة أن ميزة Wireless PowerShare تنتهك براءة اختراع مسجلة عام 2018 تحمل الرقم 10,038,339. شملت قائمة الهواتف المتضررة من الادعاءات طرازات عديدة صدرت منذ عام 2019، وتحديداً سلاسل Galaxy S10 وS20 وS21 وS22، بالإضافة إلى هواتف Note 10 وNote 20 وسلسلة Z Flip وZ Fold.

مشاركة المورد في القضية

دخلت شركة Renesas Electronics America Inc.، وهي المورد المسؤول عن رقائق الشحن المستخدمة في أجهزة سامسونج، كطرف في النزاع للدفاع عن تقنياتها. رفعت الشركة دعوى مضادة ضد WiPQTUS Inc. بهدف إثبات خلو رقائقها من أي انتهاكات لبراءات الاختراع المذكورة.

طبيعة الكيان المدعي وشروط التسوية

تُصنف شركة WiPQTUS Inc. ككيان غير ممارس للنشاط الصناعي؛ فهي لا تقوم بتصنيع أو بيع أي منتجات تجارية. وبموجب التسوية التي تمت خارج أروقة المحكمة، تعهدت الشركة بعدم ملاحقة سامسونج قضائياً مجدداً بشأن هذه القضية تحديداً. يُذكر أن المحكمة لم تصدر أي حكم رسمي يبت في وقوع الانتهاك من عدمه قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.