كشفت شركة جوجل في 11 نوفمبر 2026 عن حزمة تحديثات برمجية لخدمة Gemini for Home، تهدف إلى تطوير أداء الأجهزة المنزلية المتصلة. وتتوفر هذه التحسينات حالياً للمشتركين في برنامج الوصول المبكر، بينما ستصل إلى بقية المستخدمين عبر طرح تدريجي.

تحسينات الأداء وسرعة الاستجابة

أصبح المساعد الذكي يتمتع بقدرة أكبر على فهم وتنفيذ الأوامر الموجهة للأجهزة المنزلية. كما تحسنت سرعة الاستجابة عند ضبط المنبهات والمؤقتات أو إلغائها، وأصبحت رسائل البث الصوتي تعمل بسرعة فائقة عبر الشاشات ومكبرات الصوت الذكية.

ميزات مرئية وتحديثات تطبيق Google Home

أضافت الشركة ميزة عرض الصور التوضيحية مع الإجابات على الشاشات الذكية من طراز Nest Hub. وفي الوقت نفسه، جرى تخصيص قسم جديد داخل إعدادات تطبيق Google Home يحمل اسم Google Home Premium.

تطوير التحكم في أجهزة Nest

أطلقت جوجل خاصية Eco Mode Everywhere التي تتيح للمستخدمين التحكم في أجهزة تنظيم الحرارة Nest بشكل جماعي وموحد. كما عالج التحديث مشكلات تحميل البث المباشر التي كانت تظهر في كاميرات Nest القديمة على بعض الشبكات، وشملت التحسينات أيضاً تعزيز أدوات التحكم في تشغيل الكاميرات، مع إجراء إصلاحات واسعة لمشاكل الموثوقية التقنية.