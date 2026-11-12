أعلن نادي ساري يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 عن تعاقده مع لاعب الكريكيت جيمس أندرسون البالغ من العمر 44 عاماً.

تفاصيل العقد والمهام

يشتمل الاتفاق الجديد على مشاركة أندرسون في منافسات الكرة الحمراء حصراً، مع وجود بند يسمح بمشاركته في مباريات الكرة البيضاء حال استدعائه لذلك. ولا يتضمن هذا العقد أي مسؤوليات تدريبية رسمية للاعب. وقد أوضح أندرسون أن قراره بالانضمام إلى ساري جاء بعد دراسة لمصلحته الشخصية وعائلته، مؤكداً رغبته في الاستمرار في الملاعب لقدرته على العطاء.

سجل حافل ومسيرة دولية

يُعد أندرسون صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الويكيت للاعب سريع، كما يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل رماة الاختبارات على مر التاريخ. وخلال مسيرته الدولية التي انتهت في صيف 2024 بقرار من إنجلترا، حقق اللاعب 704 ويكيت في 188 مباراة. يُذكر أن أندرسون سيبلغ عامه الـ45 في يوليو 2026.

الانتقال من لانكشاير إلى ساري

لعب أندرسون لصالح لانكشاير لمدة موسمين، وتولى قيادة الفريق في صيف 2026، حيث نجح في تحقيق 50 ويكيت خلال الموسم الأخير. ومع ذلك، قرر بول فاربراس، مدير الكريكيت في لانكشاير، الاستغناء عنه ضمن استراتيجية لإعادة بناء الفريق. أجرى أندرسون مفاوضات مباشرة مع أليك ستيوارت، مدير الكريكيت في ساري، ولم يحسم قراره بعد بشأن نقل عائلته من تشيشير.

طموحات النادي الجديد

يصف أندرسون انضمامه لساري بالتحدي المثير، خاصة مع قوة الفريق ومنافسته في القسم الأول. ويأتي هذا التوقيع في وقت يبحث فيه النادي عن مدرب رئيسي جديد، عقب رحيل غاريث باتي للعمل مع فريق تشيناي سوبر كينغز. يُذكر أن ساري تُوج ببطولة المقاطعة أعوام 2022 و2023 و2024، ويضم في صفوفه ثلاثة رماة متعاقدين مركزياً مع إنجلترا، وهم غاس أتكينسون، وماثيو فيشر، وهنري كروكومب.