تفاصيل العمل الوثائقي الجديد

تستعد منصة «نتفليكس» لعرض فيلم وثائقي يحمل عنوان «راسل براند: سر مكشوف». يتناول هذا العمل مسيرة براند المهنية، بدءاً من عمله في مجال الكوميديا وصولاً إلى خضوعه للمحاكمة الجنائية.

تولت شركة «72 فيلمز»، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة «فريمانتل»، إنتاج هذا الفيلم. وقد تولت المخرجة أوليفيا إيزاكس مهمة إخراج العمل، الذي يسلط الضوء على التحقيقات الصحفية التي أجرتها روزاموند أوروين وشارلوت ويس لصالح صحيفتي «ذا تايمز» و«صنداي تايمز».

إدانة راسل براند وتفاصيل المحاكمة

شهدت محكمة «ساوثوارك كراون» محاكمة لبراند استمرت على مدار 4 أسابيع. وفي يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، صدر حكم قضائي بحبسه لمدة 10 سنوات و6 أشهر.

أُدين براند بارتكاب جريمة اغتصاب عنيف داخل منزله الواقع في منطقة هامبستيد خلال عام 2009. كما تضمنت الإدانات ارتكابه لثلاثة اعتداءات جنسية أخرى.

حيثيات الحكم القضائي وتداعياته

استند القاضي بيناتان في قراره إلى شهادات 4 ضحايا، واصفاً تصرفات المدان بأنها اتسمت بغطرسة مذهلة. وأشار القاضي إلى أن حاشية براند كانت تغض الطرف عن سلوكه السيئ.

شدد القاضي في بيانه على حق النساء في الرفض والمطالبة بالعدالة، مؤكداً أن هذا الحق لا يتأثر بطبيعة الملابس أو أماكن التواجد أو المشروبات. بعد صدور الحكم، نُقل براند إلى سجن «إتش إم بي واندزورث». ومن المتوقع أن يقضي حوالي 7 سنوات من فترة عقوبته قبل أن يصبح مؤهلاً للحصول على الإفراج المشروط.