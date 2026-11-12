مواجهة مرتقبة في ميلانو

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره الفرنسي في ملعب سان سيرو يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 20:45. وقد بيعت تذاكر المباراة بالكامل قبل انطلاق صافرة البداية. تشهد هذه المواجهة غياب النجم كيليان مبابي عن صفوف المنتخب الفرنسي، بينما يعتمد الضيوف على تشكيلة تضم أوليس، وشرقي، ودويه، وباركولا.

رهان مانشيني على الشباب

يعتمد المدير الفني للمنتخب الإيطالي مانشيني على مجموعة من اللاعبين الشباب في تشكيلته الأساسية. وأكد مانشيني إيمانه بقدرة فريقه على تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز في المباراة. كما طالب الجماهير الحاضرة في المدرجات بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد الحارس دوناروما. يسعى المنتخب الإيطالي لكسر عقدة تاريخية، حيث لم ينجح في هزيمة فرنسا على أرضه منذ عام 1962.

حضور بارز وتطلعات تدريبية

يحضر بطل العالم في الفورمولا 1 كيمي المباراة من مدرجات سان سيرو، كما وجه مالاغو دعوة خاصة إلى أنطونيلي للحضور. وفي سياق آخر، صرح زين الدين زيدان بإمكانية توليه تدريب نادي يوفنتوس في المستقبل. وأشار زيدان إلى الدور الكبير الذي لعبه ليبي في تعليمه أهمية عدم الاستسلام.

تحركات الأندية في سوق الانتقالات

يطالب نادي بروج بمبلغ 60 مليون يورو مقابل التخلي عن تريسولدي. في المقابل، يراقب سباليتي اللاعبين أودوجي وبيرناسكوني لتعزيز مركز الظهير الأيسر، بينما يضع يوفنتوس اللاعب بالدي ضمن اهتماماته. رغم رغبة روما في ضم إندريك، يرفض جوزيه مورينيو رحيله عن مدريد.

خطط نابولي وتغييرات التدريب

أكد مانا حاجة نادي نابولي لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات في يناير. يبدي نابولي اهتماماً بضم كاتشاماني، لكن تورينو يرفض هذه الصفقة في الوقت الحالي. وأوضح مانا أن الفريق يمتلك اكتفاءً هجومياً ولا يحتاج إلى فاريلا. على صعيد آخر، تولى بوتشيتينو تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لكونتي.